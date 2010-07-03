Трое пострадавших остаются в реанимации после ДТП в Ярославской области

Фото: Пресс-служба МСЧ РФ по Ярославской области/ТАСС
Больница имени Соловьева в Ярославле обсудила состояние пострадавших в ДТП с автобусом на телемедицинской конференции с центром медицины катастроф "Защита" и центром нейрохирургии Бурденко.
"Мы доложили о состоянии пациентов и обсудили тактику, которую применяем для лечения пострадавших. В настоящее время в больнице находятся 11 пациентов, из которых трое в реанимации. Состояние стабильное, но тяжелое", – передает "Интерфакс" слова главного врача больницы имени Соловьева Игоря Виноградова.
У пациентов повреждения конечностей, скелета и головного мозга.
Федеральные эксперты одобрили тактику лечения. Медикаменты и средства, которые применяются, одобрены.
Медицинская помощь осуществляется на месте, уточнил врач. В случае необходимости будут приглашены федеральные специалисты.
Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП увеличилось до 8 человек.
Автомобильная авария произошла на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново". Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Родственникам погибших из областного бюджета выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч.
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