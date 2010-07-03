Трое пострадавших остаются в реанимации после ДТП в Ярославской области

Фото: Пресс-служба МСЧ РФ по Ярославской области/ТАСС

Больница имени Соловьева в Ярославле обсудила состояние пострадавших в ДТП с автобусом на телемедицинской конференции с центром медицины катастроф "Защита" и центром нейрохирургии Бурденко.

"Мы доложили о состоянии пациентов и обсудили тактику, которую применяем для лечения пострадавших. В настоящее время в больнице находятся 11 пациентов, из которых трое в реанимации. Состояние стабильное, но тяжелое", – передает "Интерфакс" слова главного врача больницы имени Соловьева Игоря Виноградова.

У пациентов повреждения конечностей, скелета и головного мозга.

Федеральные эксперты одобрили тактику лечения. Медикаменты и средства, которые применяются, одобрены.

Медицинская помощь осуществляется на месте, уточнил врач. В случае необходимости будут приглашены федеральные специалисты.

Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП увеличилось до 8 человек.

Автомобильная авария произошла на 20-м километре дороги "Ярославль – Заячий холм – Иваново". Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовиком.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП. Родственникам погибших из областного бюджета выплатят по 1 миллиону рублей, пострадавшие получат по 100 тысяч.

