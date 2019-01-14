Два ребенка пострадали в ДТП с участием автомобиля такси в Домодедове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В городском округе Домодедово автомобиль такси столкнулся с "Газелью". Об этом со ссылкой на МВД по Московской области сообщает Агентство "Москва".

ДТП произошло в воскресенье, 13 января. В результате аварии получили травмы три человека – двое детей и взрослый. МВД начало проверку и выяснение обстоятельств ДТП.