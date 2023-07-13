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09:42

Происшествия

Число госпитализированных после прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 154

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Еще два человека были госпитализированы после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

Отмечается, что всего в лечебных учреждениях находятся 154 человека.

Плотина Каховской ГЭС на Днепре была подорвана в ночь на 6 июня. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал случившееся терактом.

Спасатели организовали процедуры по обеззараживанию территорий. Из-за большого количества воды в регионе существуют риски распространения инфекционных заболеваний, в том числе холеры. По последним данным экстренных служб, число жертв разрушения Каховской ГЭС составляет 55 человек.

Роспотребнадзор не выявил отклонений в пробах питьевой воды после ЧП на Каховской ГЭС

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествия
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