Два человека погибли в серьезном ДТП в Карелии

Фото: ГУ МВД по республике Карелия

На трассе в Карелии микроавтобус выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковушкой. В результате ДТП два человека погибли, еще девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

"Водитель Renault 1962 года рождения, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом. В результате водитель Kia, 30-летний житель Санкт-Петербурга, и его пассажир погибли на месте", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ДТП произошло на 168-м километре трассы "Сортавала". Среди пострадавших есть двое несовершеннолетних.

Ранее сообщалось о ДТП на Кутузовском проспекте в столице. В результате аварии погиб один человек.