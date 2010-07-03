Дело возбуждено после пропажи девушки в Бирюлевском дендропарке

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Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту безвестного исчезновения девушки в Бирюлевском дендропарке, сообщает пресс-служба СКР.

Как рассказали в полиции супруг и друзья, поздно вечером 30 июня 26-летняя девушка упала в водосток. Друзья пытались оказать ей помощь, однако вытащить девушку не получилось.

Совместно с сотрудниками Мосводоканала и Мосводостока следователи ведут поиски пропавшей, применяется специальная техника.

Допрошены очевидцы инцидента, изучены записи с камер и осмотрено место происшествия. Следователи не исключают насильственной смерти девушки.

Ранее в Москве подросток спас двухлетнюю девочку, которая провалилась в дренажный колодец. Мальчика спустили в колодец за ноги, и он вытянул малышку на поверхность.