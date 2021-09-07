Генпрокуратура проконтролирует ход расследования убийства школьниц в Киселевске

18:34
Фото: МВД РФ
Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух школьниц в Киселевске Кемеровской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства сообщает ТАСС.
"Прокуратурой области проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования и проведения проверки контролируются генеральной прокуратурой РФ", – добавили в ведомстве.
О пропаже двух десятилетних девочек стало известно накануне. По данным следствия, 6 сентября они возвращались из школы, но домой так и не пришли. Позже тела девочек обнаружили в одном из заброшенных домов.
По подозрению в совершении преступления сотрудники СК задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, ранее судимого за насилие над детьми. Ему грозит пожизненное заключение.
В отношение должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено уголовное дело о халатности.
Расследование находится на личном контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Подозреваемому в убийстве двух девочек в Кузбассе грозит пожизненное заключение
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