Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

18:34

Генпрокуратура проконтролирует ход расследования убийства школьниц в Киселевске

происшествия

Фото: МВД РФ

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на особый контроль расследование уголовного дела об убийстве двух школьниц в Киселевске Кемеровской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства сообщает ТАСС.

"Прокуратурой области проводится проверка соблюдения требований законодательства в сфере безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты расследования и проведения проверки контролируются генеральной прокуратурой РФ", – добавили в ведомстве.

О пропаже двух десятилетних девочек стало известно накануне. По данным следствия, 6 сентября они возвращались из школы, но домой так и не пришли. Позже тела девочек обнаружили в одном из заброшенных домов.

По подозрению в совершении преступления сотрудники СК задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, ранее судимого за насилие над детьми. Ему грозит пожизненное заключение.

В отношение должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено уголовное дело о халатности.

Расследование находится на личном контроле у председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Подозреваемому в убийстве двух девочек в Кузбассе грозит пожизненное заключение

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать