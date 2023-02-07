Грузовик с соляной кислотой съехал в кювет на севере Красноярского края

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик, перевозивший соляную кислоту, съехал в кювет и попал в аварию в Богучанском районе Красноярского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по региону.

По словам водителя, в грузовике оторвалось крепление, которое удерживало десять бочек с соляной кислотой. Одна из них опрокинулась, а все содержимое разлилось.

Инцидент случился на 123-м километре автозимника Богучаны – Юрубчен – Байкит. Отмечается, что в результате происшествия пострадавших нет. Водителя привлекли к ответственности по статье о нарушении правил перевозки опасных грузов.

На место аварии отправятся эксперты для взятия проб и оценки экологического ущерба.

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