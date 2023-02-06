Рогозин сообщил о смерти друга, попавшего с ним под обстрел в ДНР

Фото: телеграм-канал "РОГОZИН"

Экс-глава госкорпорации "Роскосмос", руководитель группы военных советников "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил смерти своего друга, бывшего старшего офицера Сил специальных операций Александра Шемякина, с которым они попали под обстрел в декабре 2022 года.

"Сегодня не стало Саши Шемякина. Врачи сделали все что смогли. <...> Мы 11 лет вместе. Верный друг, патриот, настоящий мужчина. <...> Утрата невосполнимая..." – написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что Шемякин в зоне СВО готовил снайперов одного из добровольческих отрядов. После обстрела ВСУ тот попал в Ростовский военный госпиталь с тяжелейшим ранением, и уже тогда врачи не возлагали больших надежд на его поправку.

Рогозин получил ранение 22 декабря 2022 года при обстреле украинскими военными гостиницы на окраине Донецка, в которой проживала группа военных советников.

Позже экс-главу "Роскосмоса" успешно прооперировали, удалив осколок из шейного позвонка. 6 февраля стало известно, что Рогозин вернулся в зону СВУ.



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