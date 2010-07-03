ТЦ Columbus проверяют после анонимного сообщения о "минировании"

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре Columbus. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что по адресу улица Кировоградская, дом № 13А в ТРЦ Columbus якобы заложена взрывчатка. Ведется проверка",– отметил собеседник агентства.

К настоящему времени к месту ЧП вызваны экстренные службы и кинолог.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют отель Savoy и ТЦ "Охотный ряд" после сигналов об якобы заложенных там взрывных устройствах. При этом администрация отеля Savoy опровергла данные об эвакуации гостей и сотрудников.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

