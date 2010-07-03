Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную празднику "Ильин день/День ВДВ"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

31 июля в Торгово-промышленной палате Российской Федерации состоится пресс-конференция, посвященная празднику "Ильин день/День ВДВ", который традиционно проводится 2 августа на Красной площади и улице Ильинке. На пресс-конференции расскажут о подробностях подготовки ежегодного праздника и 89-й годовщины образования ВДВ.

В пресс-конференции примут участие:



настоятель Храма Пророка Божия Илии протоиерей Андрей Речицкий;

вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров;

заместитель командующего ВДВ по военно-политической работе, генерал-майор Виктор Купчишин.

Смотрите трансляцию 31 июля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.