Около 1000 уличных открыток украсят столицу к Новому году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Уличные открытки появятся на столичных улицах с середины декабря. Всего в Москве разместят около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями. На открытках изображены Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, Большой театр и дворцово-парковый ансамбль "Царицыно" в праздничной подсветке.

Поздравления появятся на остановках общественного транспорта, киосках "Печать", рекламных щитах вдоль магистралей. Огромную видеооткрытку разместят на медиафасаде Центрального телеграфа.

"Более 100 плакатов размером три на шесть метров появится вдоль дорог, не менее 400 открыток украсит витрины магазинов, 200 праздничных наклеек разместят на афишных стендах и еще почти 250 новогодних стикеров – на остановках общественного транспорта и киосках с прессой", – цитирует представителей департамента СМИ и рекламы портал мэра и правительства Москвы.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ранее в городе уже начали собирать другое украшение: самую большую елочную игрушку в мире. Ее установят на Поклонной горе. Шар высотой 17 метров и диаметром 11 будет переливаться разными цветами, а внутри него зазвучат новогодние хиты.

Пятый фестиваль "Путешествие в Рождество" будет проходить в городе на 69 площадках с 22 декабря 2017 по 14 января 2018 года. Тема мероприятий – представления и спектакли: 2018 год в России – Год театра. Гостей ждут концерты, театрализованные программы, выступления театральных коллективов из России и Европы. Программу на Новый год уже подготовили 22 парка, а на Рождество – 21.