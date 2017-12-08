Почти 4 тысячи световых конструкций установят в городе к Новому году

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Почти четыре тысячи световых конструкций установят в Москве к Новому году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам совещания по оперативным вопросам в правительстве.
На 6 декабря в столице уже установили 1434 конструкций и подключили 430 (39 процентов от общего объема). Среди них полюбившиеся москвичам и гостям столицы световые тоннели и навесы из гирлянд, арки и гигантские светящиеся елочные шары и новые конструкции, посвященные театру.
На Бульварном кольце и пешеходных зонах центральной части города появятся световые конструкции в виде музыкальных шкатулок с образами Щелкунчика и балерин, балетные классы и гримерные комнаты. Также улицы города украсят масками, веерами и канделябрами, сообщает Агентство "Москва".
На Тверской, Манежной, Пушкинской площадях и площади Революции, Камергерском и Газетном переулке устанавливают световые арки, напоминающие своды Большого и Малого театров и "Эрмитажа".
Одним из главных украшений станут праздничные ели. В центре и округах установят 268 новогодних деревьев. Украшать город закончат к 14 декабря.
Помимо этого, к новогодним праздникам в столице появится более 1,5 тысячи плакатов на рекламных щитах. На 40 цифровых билбордах и медиафасадах зданий на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа будут транслировать праздничные видеоролики.
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