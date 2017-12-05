Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рождественские открытки с городскими пейзажами украсят столицу в январе. Всего в Москве появится 600 поздравлений.

"На каждом поздравительном плакате будет надпись “С Рождеством Христовым!” и бело-синие цифры 2018", – сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы, передает портал мэра и правительства Москвы.

В праздничном оформлении будут использованы зимние пейзажи московского художника Игоря Разживина. Среди них такие картины, как "Зимняя сказка", "Волшебница зима", "Мороз снежком укутывал", "Сияющий снег", "Декабрьский вечер".

Рождественские открытки начнут появляться на улицах Москвы с 1 января. Их разместят на остановках общественного транспорта, в витринах магазинов, на билбордах вдоль дорог, стендах с афишами и медиаэкранах.

Ранее сообщалось, что уличные открытки появятся на столичных улицах с середины декабря. Всего в Москве разместят около тысячи плакатов, билбордов, афиш и стикеров с поздравлениями. На открытках изображены Красная площадь, собор Василия Блаженного, Богоявленский кафедральный собор, Большой театр и дворцово-парковый ансамбль "Царицыно" в праздничной подсветке.

Поздравления появятся на остановках общественного транспорта, киосках "Печать", рекламных щитах вдоль магистралей. Огромную видеооткрытку разместят на медиафасаде Центрального телеграфа.

В городе уже начали собирать другое украшение: самую большую елочную игрушку в мире. Ее установят на Поклонной горе. Шар высотой 17 метров и диаметром 11 будет переливаться разными цветами, а внутри него зазвучат новогодние хиты.