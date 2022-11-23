Возгорание в московской резиденции посла Алжира ликвидировали

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пламя в резиденции посла Алжира в центре Москвы удалось полностью потушить. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС.

"В 12:10 пожар полностью ликвидирован", – рассказали спасатели.

Уточняется, что площадь пожара в здании оценили в 40 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в резиденции посла Алжира на улице Спиридоновке. Информации о пострадавших не поступало.

Среди возможных причин пожара в экстренных службах назвали замыкание в электропроводке.

До этого поступила информация, что в Подмосковье загорелся хостел в деревне Дубровки Солнечногорского района. Огонь достиг кровли здания, она стала полыхать по всей площади. Пожару присвоили повышенный ранг сложности.

Специалистам удалось локализовать возгорание на площади 360 квадратных метров. К устранению пожара привлечены 61 человек и 18 единиц техники.

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