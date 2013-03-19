В Подмосковье обрушилась стена водонапорной башни - погиб человек

Обрушение кирпичной кладки водонапорной башни произошло днем 19 марта в поселке Малаховка Люберецкого района Подмосковья. В результате происшествия 1 человек погиб, еще двое были госпитализированы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, около 12.00 во время разборки старой нефункционирующей башни обрушилась стена на высоте 15 метров. Площадь обрушения составила 6 квадратных метров.

После ЧП башню оцепили сотрудники полиции. На место выехали спасатели, представители администрации, УВД и прокуратуры. Проводятся следственные мероприятия. Предварительной причиной обрушения называют нарушения в технике безопасности при проведении работ на высоте.