Володин раскритиковал действия Европарламента перед встречей Байдена и Путина

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что заявления Европарламента навязывают президенту США Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.

"По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление", – заявил парламентарий.

Володин подчеркнул, что Евросоюз рассчитывает "набрать политические очки", упоминая темы, которые возможно станут предметом обсуждения глав России и США.

Депутат Госдумы также подчеркнул, что, в попытке сорвать возможные российско-американские договоренности, европейские политики не думают о важности отношений Москвы и Вашингтона для мира и стабильности в Европе.

Ранее Евросоюз направил Соединенным Штатам проект совместного заявления, в котором предлагается дать ответ на "враждебные действия" и "модель негативного поведения" России. Огласить документ планируют в Бельгии 15 июня, на саммите ЕС и США.