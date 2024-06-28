Лидер Ирана проголосовал на выборах президента почти сразу после открытия участков

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Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал голос на выборах президента страны в первые минуты после открытия избирательных участков. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на трансляцию телеканала IRIB.

Хаменеи назвал день выборов днем радости для него и местных жителей. Он призвал население серьезно отнестись к голосованию и принять участие в нем. От участия иранцев в выборах зависит прочность строя Исламской Республики, ее достоинство и честь, добавил он.

Выборы президента Ирана стартовали в 07:30 по московскому времени 28 июня. Их закроют в 17:30 по московскому времени, однако при необходимости оставят открытыми для не успевших проголосовать. За безопасную обстановку на участках отвечают около 180 тысяч полицейских.

Свои кандидатуры на пост президента Ирана выдвинули спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, представитель духовного лидера в Совбезе республики Саид Джалили, экс-глава министерств внутренних дел и юстиции Мостафа Пурмохаммади и бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян.

Выборы в стране организовали после гибели бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Вертолет, перевозивший Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, потерпел крушение 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.

Жертвами стали 8 человек. Раиси похоронили в мавзолее имама Резы в городе Мешхед.

