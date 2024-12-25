Захарова назвала провокацией призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Призыв США к своим гражданам покинуть Белоруссию – провокация для нагнетания напряженности в преддверии важных событий. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Госдеп уже выступал с аналогичными предупреждениями в августе 2023 года. Она назвала это "излюбленной тактикой", которую используют США для нагнетания напряженности перед важными электоральными процессами.

Дипломат отметила, что нынешнее заявление Госдепа – попытка дестабилизировать ситуацию в Белоруссии. По ее мнению, это подтверждает устоявшийся курс Вашингтона на вмешательство во внутренние дела Белоруссии и на стремление свергнуть в этой стране законные власти.

Госдеп США призвал американцев покинуть Белоруссию, так как власти республики якобы произвольно применяют местные законы. Более того, ведомство предупредило американцев об угрозе уличных беспорядков в стране. Установлен четвертый уровень опасности для путешествий в Белоруссию, уточнили в Госдепе.