Госдеп США призвал своих граждан уехать из Белоруссии

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Госдеп США призвал американцев уехать из Белоруссии. По данным ведомства, установлен четвертый уровень опасности для путешествий в эту страну.

В Госдепе заявили, что белорусские власти якобы произвольно применяют местные законы. Кроме того, ведомство предупреждает своих граждан об угрозе уличных беспорядков в стране. Также Белоруссию обвиняют в том, что она поддерживает Россию в конфликте с Украиной.

Возможности американского посольства в случае каких-либо происшествий ограничены, напомнили в Госдепе.

Западные страны пытаются открыть второй фронт в Белоруссии, заявил ранее глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, предупреждал о возможном начале третьей мировой войны в случае нападения на республику. По его словам, США хотят обострить ситуацию.