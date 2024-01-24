Глава МИД Молдавии подал в отставку

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Глава молдавского МИД Нику Попеску объявил, что решил подать в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел страны. Об этом пишет РИА Новости.

"С уверенностью, что за эти два с половиной года удалось сделать много хорошего, я сообщаю, что ухожу в отставку с поста вице-премьера и министра иностранных дел", – сказал он в ходе брифинга.

Между тем в СМИ Молдавии писали, что в местном правительстве скоро произойдут кадровые перестановки. Отмечалось, что Попеску уйдет в отставку, став главным связующим звеном с Евросоюзом.

На должность министра, сообщали в прессе, рассматривали вице-спикера парламента Михая Попшоя. Однако данные слухи опроверг глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцэл.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон утвердил состав правительства, который сформировал новый глава кабмина страны Габриэль Атталь. В частности, бывший министр юстиции при французском лидере Николя Саркози Рашида Дати была назначена министром культуры вместо Римы Абдул-Малак.