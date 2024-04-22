Blick: президент Швейцарии Амхерд написала Путину вскоре после его переизбрания

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Президент Швейцарии Виола Амхерд вскоре после переизбрания Владимира Путина на пост президента России, отправляла ему письмо, где выразила соболезнования в связи с терактом в "Крокус Сити Холле". Об этом со ссылкой на представителя министерства обороны Лоренца Фришкнехта сообщает швейцарское издание Blick.

"В письме содержатся соболезнования в связи с терактом в Москве 22 марта и в адрес тех, кто пострадал от недавних наводнений, затронувших несколько регионов России", – указано в сообщении.

Фришкнехт отмечает, что письмо стало "призывом к диалогу в трудные времена". По его словам, президент Швейцарии в послании отметила, что "компасом для достижения мира и процветания" должно стать уважение норм международного права и принципов, закрепленных в Уставе ООН.

Отмечается, что письмо не было поздравлением Путина с его победой на выборах президента России.

Ранее Центризбирком РФ утвердил итоги выборов президента России, по результатам которых Владимир Путин в пятый раз избран главой государства.

Его итоговый результат составил 87,28%. За него проголосовали 76 277 708 россиян по всему миру. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, Путин победил по итогам голосования в Германии, Эстонии, Латвии, Австралии, Армении и США.