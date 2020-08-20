В МИД рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Мали

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Министерство иностранных дел России рекомендует соотечественникам воздержаться от поездок в Мали до момента, пока ситуация там не нормализуется. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Обстановка в столице Мали остается напряженной, отмечаются случаи разграбления государственных, жилых зданий, ухудшение криминогенной ситуации. По поступающей из посольства России в Бамако информации, пострадавших среди находящихся в Мали российских граждан не имеется", – уточнила Захарова.

В связи с этим в дипведомстве рекомендуют ездить в Мали, когда будет обеспечена безопасность и даны соответствующие гарантии.

Ранее сообщалось, что мятежники в Мали захватили генштаб вооруженных сил. Источники агентства передавали, что мятежники арестовали ряд министров и высокопоставленных офицеров.

В Мали был совершен успешный военный переворот, после того как армия арестовала президента Кейта и премьер-министра Сиссе.