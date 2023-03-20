Действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред – Си Цзиньпин

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Не существует универсальной модели миропорядка, при которой решающее слово принадлежит отдельной стране. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в авторской статье для РИА Новости.

По его словам, международное сообщество отдает себе ясный отчет в том, что ни одно государство в мире не превосходит все остальные.

Си Цзиньпин добавил, что за последние 10 лет такие общечеловеческие ценности, как мир без раскола и потрясений, равенство, свобода, справедливость, демократия и развитие глубоко укоренились в сердцах людей и отвечают общим интересам всего человечества.

Одновременно с этим, отмечает лидер КНР, действия гегемонии, деспотизма и травли причиняют миру серьезный вред. Помимо этого, в мире крайне быстро нарастают традиционные и нетрадиционные вызовы безопасности.

"Для восстановления мировой экономики предстоит преодолеть очень долгий путь. В международном сообществе бьют большую тревогу, как никогда нуждаются в путях выхода из кризиса", – говорится в статье.

Си Цзиньпин сообщил, что Пекин будет продолжать расширять открытость и прилагать все усилия для высококачественного развития. По его словам, это принесет новые возможности всем странам мира, в том числе России.

Председатель КНР добавил, что необходимо уладить собственные дела прежде, чем решать глобальные проблемы. Он подчеркнул, что Коммунистическая партия Китая стремится к великому возрождению китайской нации через китайскую модернизацию, которая будет следовать по пути мирного развития.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай занимает объективную и беспристрастную позицию касательно конфликта на Украине на фоне тотального обострения этого кризиса. Кроме того, по словам лидера КНР, Пекин активно продвигает мирные переговоры.

До этого Владимир Путин заявил, что страны НАТО намереваются проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион, чтобы разделить общеевразийское пространство на военные блоки для сдерживания России и Китая. Однако, по словам президента РФ, эти попытки обречены на провал.

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