Владимир Путин заявил, что попытки Запада по сдерживанию РФ и КНР обречены на провал

Фото: kremlin.ru

Страны НАТО хотят проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион и разделить общеевразийское пространство на военные блоки для сдерживания России и Китая, но эти попытки обречены на провал. Об этом Владимир Путин сообщил в статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

"Мы видим, что внешний геополитический ландшафт претерпевает кардинальные изменения. "Коллективный Запад" все отчаяннее цепляется за архаичные догмы, за свое ускользающее доминирование, ставя на кон судьбы целых государств и народов", – говорится в статье, которая была опубликована на русском языке на официальном сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что проводимый Соединенными Штатами курс на двойное сдерживание РФ и КНР, а также других стран, которые не поддаются диктату Вашингтона, приобретает "более острый и напористый характер". В частности, Россию объявили "непосредственной угрозой", а Китай – "стратегическим конкурентом".

Кроме того, говоря о действиях западных стран, Владимир Путин выступил против односторонних и незаконных санкций Запада.

"Не приемлем нелегитимные односторонние санкции, которые должны быть отменены", – отмечается в материале.

Ранее российский лидер заявил, что возможность мирного урегулирования конфликта на Украине зависит от готовности к серьезному разговору. Однако, по словам Путина, сейчас все указывает на оторванность мирового сообщества от таких реалий и незаинтересованность в разрешении конфликта.

До этого президент РФ отметил, что российская сторона приветствует готовность Китая помочь в урегулировании украинского конфликта.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!