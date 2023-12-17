Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из РФ

Фото: ТАСС/dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Таможня ФРГ будет конфисковывать рождественские подарки из России, в связи с необходимостью соблюдения санкционного режима. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в своем решении ведомство ссылается на регламент ЕС от 2014 года, который запрещает ввоз множества товаров из России. В частности, драгоценных металлов, косметики, изделий из древесины. Под запретом могут оказаться книги и игрушки.

"Изделия, подпадающие под санкции, могут быть арестованы, то есть конфискованы", – подчеркнули в сообщении.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что негативные последствия от антироссийских санкций отслеживаются почти во всех отраслях экономики Германии.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что Германия станет единственной из индустриальных стран, у которой произойдет рецессия по итогам текущего года, заметил Нечаев.

До этого историк Тарик Сирил Амар высказал мнение, что ФРГ предстоит заплатить "страшную цену" за свою антироссийскую политику. По словам эксперта, на фоне нее и санкций состояние экономики Германии начало вызывать беспокойство у немцев.

"Деньги 24": о влиянии санкций США на москвичей