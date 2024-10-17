Захарова ответила кандидату в канцлеры ФРГ Мерцу на заявление об ультиматуме России

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Если Германия действительно хочет прекращения боевых действий на Украине, то ей необходимо перестать поставлять оружие киевскому режиму. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова кандидата на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца об ультиматуме России.

Мерц ранее заявил, что если добьется победы на выборах в канцлеры ФРГ, в первый же день предъявит Москве ультиматум, "в случае невыполнения которого намерен снять ограничение на дальность оружия для Украины и передать Киеву ракеты Taurus".

"Хотят прекращения боевых действий – пусть прекратят поставки вооружений террористическому киевскому режиму. А ультиматум пусть жене своей объявит", – приводит слова Захаровой газета "Известия".

Ранее действующий канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что конфликт на Украине продлится еще долгое время. Немецкий политик добавил, что кризис в стране будет сохраняться. При этом, по его мнению, производить оружие и боеприпасы следует на постоянной основе.

Шольц также выражал готовность поговорить по телефону с Владимиром Путиным, если для этого наступит "правильный момент", поэтому для беседы нужно лишь направить "ясный сигнал" или "конкретный вопрос".