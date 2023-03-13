Экс-глава Мюнхенской конференции призвал Запад подготовить мирный план по Украине

Фото: depositphotos/Yarygin

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер призвал страны Запада задуматься о мирном плане по Украине. Об этом он написал в статье для Tagesspiegel.

Он считает, что помимо поставок оружия и финансовой поддержки Киеву, страны Запада должны предложить перспективы тем, кто "все больше задается критическими вопросами".

Ишингер подчеркнул, что не следует принуждать Украину к переговорам с Россией. Он призвал создать посредническую группу, с помощью которой можно было бы впоследствии провести возможные переговоры по украинскому кризису.

В посредническую группу Ишингер предложил включить, как минимум, США, Великобританию, Германию и Францию. Кроме того, в группу, по его мнению, могут войти ООН, Евросоюз, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО, а также Испания, Канады, Польша и страны Прибалтики.

"Сейчас самое время для запуска мирного процесса для Украины" – резюмирует он.

Ранее сообщалось, что США и Великобритания выступили против проведения лидером Турции Реджепом Эрдоганом встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан заявил, что Вашингтон и Лондон хотят максимально продлить украинский конфликт.

Новости часа: Лавров заявил, что позиция Киева мешает процессу переговоров с Россией

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!