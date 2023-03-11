Американский военный призвал Киев к миру с Россией после просмотра видео с видами Крыма

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен призвал Украину к миру с Россией после просмотра видео с видами Крыма. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Посмотрите на красоту этого места. Боль и смерть, происходящие на Украине, так печальны. Если не принимать во внимание мелкие детали, кажется, что мир между двумя странами был бы таким простым делом", – говорится в его публикации.

Американский военный обратил внимание на то, что российская сторона множество раз пыталась мирно урегулировать существующий конфликт, но Запад продолжал настраивать Украину против РФ. Западные кураторы сделали все, чтобы Киев не согласился на условия Москвы.

"Как легко было бы просто признать, что Крым – это Россия, что народ Донбасса заслуживает нейтралитета и самостоятельного выбора пути, и что Украина не должна вступать в НАТО", – подчеркнул он.

Соединенные Штаты уже понимают, что РФ не получится сломить, однако Вашингтон приложил столько усилий, что уже не настроен отступать, считает Дрейвен. По его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский "продал душу Западу", который с удовольствием пожертвует каждым украинским гражданином, чтобы реализовать задуманное.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад очень близок к тому, чтобы на полном серьезе обсуждать перспективу отправки своих сил на Украину. По его словам, мир никогда не был так близок к тому, чтобы из-за локального конфликта случилась мировая война.

Ранее о близости третьей мировой войны из-за поддержки США Украины заявил бывший американский президент Дональд Трамп. Он сообщил, что в случае своего переизбрания на пост президента США, очистит Белый дом от всех разжигателей войны и договорится о мире на Украине в течение суток.



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