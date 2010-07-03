Интерпол не стал комментировать запрос России по Смоленкову

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Интерпол отказался комментировать информацию о запросе России по поводу местонахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова, сообщает ТАСС.

В организации пояснили, что информация, которой страна делится с Интерполом, остается в распоряжении этой страны. Без разрешения Интерпол не дает комментариев.

Там рекомендовала выяснить подробности запроса и ответа на него у "соответствующих национальных органов".

Ранее телекомпания CNN сообщила, что в 2017 году американские спецслужбы, опасаясь разоблачения, вывезли своего шпиона из России. По данным журналистов, тот агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".

Утверждается, что агента забрали из-за того, что Дональд Трамп и сотрудники его администрации "небрежно обращались с секретной информацией".