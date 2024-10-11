Армия Израиля зафиксировала запуск около 100 ракет со стороны Ливана

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Ливан обстрелял северные районы Израиля. Менее чем за час в данном направлении было выпущено около 100 ракет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, в 17:21 по московскому времени сирены воздушной тревоги включились на территории во множестве районов Галилеи, Хайфского залива и Изреельской долины. Всего в этом залпе было засечено 80 снарядов. Часть ракет была перехвачена. В некоторых местах выявили падения снарядов.

В 17:45 по московскому времени тревога зазвучала в ряде районов Верхней Галилеи, ближе к границе с Ливаном. Там зафиксировали запуск примерно 20 ракет. Часть была перехвачена, а часть упала на местности.

Израиль 10 октября нанес удары по району Рас ан-Набаа в центре Бейрута. По последним данным, число погибших в результате атак увеличилось до 22 человек, еще 117 человек ранены.

Отмечалось, что самолеты израильских ВВС атаковали два здания, которые использовались шиитской организацией "Хезболла" в Бейруте.

После этого постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Израиль в циничном отношении к гражданским потерям в Ливане. По его словам, часть воздушных атак ЦАХАЛ приходится на густонаселенные районы Бейрута и других ливанских городов.

Таким образом, сказал дипломат, власти Израиля не только попирают принципы международного гуманитарного права.

