06 февраля, 05:00Политика
РФ видит рост интереса других стран к Севморпути на фоне обострения в Красном море – МИД
Фото: ТАСС/Денис Кожевников
Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.
"Да, такой интерес мы видим", – приводит его слова РИА Новости.
Корчунов также сообщил, что Севморпуть поможет обеспечить судоходство кораблям, которые желают перестроить свой маршрут из-за атак хуситов в Красном море. Он подчеркнул, что для этого, судам необходимо соблюдать требования Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.
Ранее в "Совкомфлоте" заявили, что роль Северного морского пути как глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу и обратно возрастает. Там подчеркнули, что значительное удлинение логистических цепочек из-за кризиса в Красном море влияет на потенциал развития альтернативных маршрутов морской транспортировки грузов.
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