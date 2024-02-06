РФ видит рост интереса других стран к Севморпути на фоне обострения в Красном море – МИД

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Москва видит растущий интерес к Северному морскому пути со стороны других стран на фоне обострения в Красном море. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

"Да, такой интерес мы видим", – приводит его слова РИА Новости.

Корчунов также сообщил, что Севморпуть поможет обеспечить судоходство кораблям, которые желают перестроить свой маршрут из-за атак хуситов в Красном море. Он подчеркнул, что для этого, судам необходимо соблюдать требования Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.

Ранее в "Совкомфлоте" заявили, что роль Северного морского пути как глобального маршрута по доставке транзитных грузов из Азии в Европу и обратно возрастает. Там подчеркнули, что значительное удлинение логистических цепочек из-за кризиса в Красном море влияет на потенциал развития альтернативных маршрутов морской транспортировки грузов.