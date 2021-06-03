Белоруссия сократила персонал посольства США и ужесточила выдачу виз

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Белорусские власти приняли решение сократить численность дипломатического и административно-технического персонала посольства США в Минске, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Сегодня в МИД был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе", – сказал пресс-секретарь.

Также Глаз объявил, что Белоруссия отзывает решение о работе на территории республики американского Агентства по международному развитию. В то же время он подчеркнул, что Минск не нацелен на эскалацию в отношениях с Соединенными Штатами и готов вести контакты на принципах равноправия.

Отношения между Белоруссией и странами Запада ухудшились после того, как 23 мая самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту.

После приземления лайнера были задержаны два пассажира – основатель белорусского оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.