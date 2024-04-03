ВС России продвинулись на авдеевском, донецком и южнодонецком направлениях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские подразделения продвинулись на трех направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на донецком направлении бойцы группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи. Они нанесли поражение живой силе и технике 53-й, 24-й, 28-й механизированных, 5-й штурмовой бригад ВСУ, а также 241-й бригады территориальной обороны возле Красногоровки, Часова Яра, Курдюмовки в ДНР.

Кроме того, российским бойцам удалось отразить 10 контратак украинских формирований в районах Константиновки, Берестового, Богдановки, Красного в ДНР и Белогоровки в ЛНР.

На этом направлении ВСУ потеряли до 390 военнослужащих, 19 автомобилей и 2 боевые бронированные машины. Также российские ВС поразили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", орудие М119 производства США, гаубицу Д-30 и противотанковую пушку МТ-12 "Рапира".

Между тем на авдеевском направлении бойцы группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Также военные нанесли поражение украинским формированиям и отразили девять контратак ВСУ возле Тоненького, Первомайского, Водяного, Кирово, Бердычей в ДНР.

Украинская сторона потеряла 305 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, гаубицу М777 производства США, орудие Д-20, 2 гаубицы Д-30, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

На южнодонецком направлении солдаты группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ возле Водяного в ДНР. В районе Урожайного они отразили контратаку штурмового отряда украинской 58-й мотопехотной бригады.

Противник потерял до 155 военнослужащих, 3 автомобиля и боевую машину РСЗО БМ-21 "Град".

Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что украинская армия начала использовать на беспилотниках скрытые радиомаяки, чтобы выявлять расположение подразделений ВС РФ. Он рассказал, что благодаря бдительности российских военнослужащих, несущих службу в зоне СВО, специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их.

