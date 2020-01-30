Иван Сурвилло сделает цикл интервью для RT

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Журналист Иван Сурвилло планирует сотрудничество с телеканалом RT. Предполагается совместная работа над серией интервью, сообщает RT.

Сообщается, что первый эпизод будет посвящено Валерии Касамаре, проректору "Высшей школы экономики".

Отмечается, что выбор был неслучайным, так как Касамара в последнее время являлась участником нескольких громких событий. Так, шквал критики либеральных политиков и СМИ вызвало ее выдвижение в депутаты Мосгордумы. На данный момент она также находится в центре событий из-за введения "Высшей школой экономики" поправок в правила внутреннего распорядка.

Создатели проекта подчеркивают, что в качестве эксперимента съемки будут проходить в формате 360, для того чтобы продемонстрировать пространства, в которых проводит все свое время герой интервью.

Ранее стало известно, что RT первым из новостных телеканалов набрал более 10 миллиардов просмотров на YouTube. Кроме того, как сообщает RT, общее количество просмотров на всех его аккаунтах опережает BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News.