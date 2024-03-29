Синоптик заявил, что действие Эль-Ниньо заканчивается

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Действие климатического феномена Эль-Ниньо заканчивается, и в ближайшие полтора месяца начнется переход к нейтральной фазе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В конце апреля – середине мая должен быть постепенный переход к нейтральной фазе. Для глобальной температуры это имеет очень большое значение", – приводит его слова ТАСС.

Вильфанд напомнил, что в течение 8 месяцев подряд средняя глобальная температура была рекордно высокой. Однако, феномен не оказал сильного влияния на температуры в России.

Синоптик отметил, что пристальное внимание к Эль-Ниньо важно, так как повышение глобальной температуры увеличивает количество опасных явлений, таких как тропические циклоны, однако к умеренным широтам это имеет отдаленное отношение.

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, ледниковый щит Антарктики в период 2011–2020 годов потерял на 75% льда больше, чем в 2001–2010 годах. В целом десятилетие с 2011 по 2020 год в организации назвали самым теплым в истории наблюдения.