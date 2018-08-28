Жена Александра Овечкина показала новое фото маленького сына

Жена хоккеиста Александра Овечкина показала новую фотографию новорожденного сына, передает "Аргументы недели".

Анастасия Шубская впервые стала матерью десять дней назад. Мальчика назвали Сергеем.

На фотографии, опубликованной на странице Шубской в Instagram, младенец запечатлен на руках своей тети – Марии Нахапетовой. Сестра Анастасии поддерживала молодых родителей и помогала им в первые дни жизни малыша.

Поклонники отметили, что у маленького сына хоккеиста темные волосы, как у его мамы. Кроме того, Сергей кажется довольно крупным.

Хоккеист Александр Овечкин и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская стали родителями 18 августа. По информации СМИ, мальчик родился в Южной Флориде. Овечкин и Шубская сыграли свадьбу в августе 2016 года.