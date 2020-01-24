Сбегавшая мать троих детей из Туапсе заявила о побоях

Видео: youtube.com

Причиной того, что мать троих детей из Туапсе трижды сбегала из своего дома, стали побои мужа. Женщина рассказала об этом в видеообращении, которое разместила в соцсетях.

"Побои я все сняла. У меня большое сотрясение головного мозга и некие ссадины, синячки… Что с моим здоровьем будет, я не знаю. У меня вчера вечером пропадало зрение… Сбежать из дома меня побудила прямая угроза моей жизни, которая исходила от мужа. Я не наркоманка, не алкоголичка и тем более не мать-кукушка, как сейчас обо мне говорят родственники моего мужа", – рассказала женщина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 10 января пропала 25-летняя мать малолетних тройняшек из Краснодарского края. Документы женщины были найдены в одном из автобусов Сочи. На связь со своими родственниками пропавшая не выходила.

Было заявлено также, что полицейские предположили, что она самовольно ушла из дома. Кроме того, ее муж высказывал опасение, что девушка могла покончить с собой из-за психического расстройства.

22 января в полиции сообщили, что женщину нашли. А 23 января стало известно, что она еще дважды уходила из дома и в итоге оказалась в больнице.

24 января в ведомстве заявили, что женщина написала заявление о побоях, и после обследования была госпитализирована. По данному делу полиция организовала проверку.

Ранее во время традиционной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин призвал обсуждать законопроект о домашнем насилии в спокойном режиме. Он также добавил, что применение насилия к женщине со стороны мужчины указывает на низкий уровень культуры.