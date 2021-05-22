В Москве от коронавируса вылечились 2 428 пациентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве от коронавируса вылечились еще 2 428 пациентов. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 040 760", – говорится в сообщении.

За минувшие сутки в Москве выявили 2 653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1 023 человека. За это время в столице скончались 60 пациентов с диагнозом "пневмония" и подтвержденным тестом на коронавирус.

В России за последние 24 часа коронавирусом заразились 8 709 человек в 85 регионах. Без клинических проявлений болезнь протекает у 1 042 пациентов.

На Москву пришлось 2 653 случая, на Санкт-Петербург – 833, на Московскую область – 775, на Ростовскую область – 197, на Воронежскую область – 143, на Нижегородскую область – 143, на Саратовскую область – 119, на Самарскую область – 118, на Иркутскую область – 113, на Республику Саха – 112.

Ранее Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ остается стабильной, рисков из-за возможных мутаций нет.

Кроме того, по ее словам, российские вакцины от коронавируса защищают от всех его штаммов.