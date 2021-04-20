В России выявили 8 164 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 8 164 новых случая коронавируса в 83 регионах страны. Как сообщает Оперштаб, в 1 026 случаях заболевание проходило бессимптомно.

На Москву пришлось 1 996 случаев, на Санкт-Петербург – 687, на Московскую область – 562, на Ростовскую область – 235, на Самарскую область – 190, на Нижегородскую область – 183, на Воронежскую область – 173, на Иркутскую область – 150, на Саратовскую область – 133.

Всего в России зарегистрировано 4 718 854 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе, Республике Алтай, Республике Тыва, Сахалинской области, Еврейской автономной области.

За последние сутки подтверждено 379 смертей, за весь период по стране от заболевания умерли 106 307 человек. За минувшие 24 часа выписаны 9 631 человек, за весь период – 4 343 229.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная выразила мнение, что суточные колебания заболеваемости COVID-19 в России могут возникать из-за погодных факторов. По словам специалиста, положительно влияет на эпидситуацию формирование популяционного иммунитета – не менее 60–70%.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус ранее сообщил, что за прошедшую неделю коронавирусом в мире заразились свыше 5,2 миллиона человек.

