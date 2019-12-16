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Москва 24

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Общество

16:03

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Эксперт рассказал, как выбрать чай

"Не надо пугать потребителя". Эксперт – о проверке качества чая
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Zhang Guojun/Zuma

Не стоит пугать российского потребителя и создавать негативный фон вокруг пестицидов. Так в разговоре с Москвой 24 прокомментировал результаты исследования чая от Роскачества генеральный директор "Росчайкофе" Рамаз Чантурия. В ходе проверки специалисты организации обнаружили пестициды в продукции двух марок: Richman из Шри-Ланки и отечественной "Мацесты".

"По нашей информации, пестициды при производстве краснодарского чая не применяются, поскольку объем производства именно краснодарского чая очень мизерный в регионе, чай не является продукцией массового спроса, где необходимо применять большое количество разных химических удобрений, пестицидов. Возможно, мацестинский чай, который попал в данную категорию продукции, купажированный с чаем из какой-то другой страны", – пояснил Чантурия.

Пестициды применяются в сельском хозяйстве во всех странах мира. Это неотъемлемая часть практически любой пищевой продукции. Пестициды служат для того, чтобы защитить урожай от различных вредителей, загрязнений. Существуют нормы, в соответствии с которыми этот пестицид не должен обнаружиться в готовой продукции, а другой может, но в каких-то пределах. Существуют нормы, и они во всех странах разные.
Рамаз Чантурия
генеральный директор "Росчайкофе"

Эксперт добавил, что, согласно российскому закону об органической продукции, есть запрет на применение агрохимикатов, антибиотиков, стимуляторов и пестицидов за исключением тех, которые разрешены действующими в стране национальными и международными стандартами.

Также Чантурия порекомендовал внимательно относиться к выбору чая. По мнению эксперта, стоит проверять целостность упаковки, поскольку от этого зависят аромат и вкус напитка. Какому именно чаю отдавать предпочтение – пакетированному или листовому, – специалист посоветовал "подбирать под свой ритм жизни".

Это два вида чая, которые просто отличаются между собой только функционально. В сырье различия нет, только внешне. В пакетированном чае лист специально измельчается, чтобы заваривание было быстрым. Если у вас есть время для наслаждения ароматом и вы можете подождать, пока чай заваривается, то выбирайте листовой. Листовой чай ароматнее.
Рамаз Чантурия
генеральный директор "Росчайкофе"

Эксперт добавил, что, выбирая пакетированный чай, стоит отдавать предпочтение тому, у которого пакетик дополнительно помещен в фольгированную упаковку. Это тоже способствует лучшему сохранению вкуса и аромата.

Ранее сообщалось, что специалисты Роскачества выявили вредные вещества в чае двух марок по результатам ведомственной проверки, говорится на сайте ведомства.

Эксперты нашли в сухих продуктах пестициды. Опасные вещества обнаружили в чаях Richman из Шри-Ланки ("чай черный органический цейлонский байховый среднелистовой") и российской марке "Мацеста" ("чай черный классический "премиум").

Как показала экспертиза, в чае со Шри-Ланки содержался гексахлорбензол – вещество, запрещенное во всем мире особой Стокгольмской конвенцией о стойких органических загрязнителях. Чай "Мацеста" был с ацетамипридом, тиаклопридом, тиаметоксамом и клотианидином, говорится в сообщении ведомства.

В исследовании специалисты Роскачества проверили сразу несколько категорий продуктов, причем как из России, так и из-за границы. Исследование организовали в рамках подготовки к вступлению в силу закона об органической продукции. Действительным он станет с 1 января 2020 года.

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Соболева Илона

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