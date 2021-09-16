В Москве выявлено 2 479 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
В Москве за последние сутки выявили 2 479 новых случаев коронавируса, при этом госпитализированы 647 человек. Об этом сообщает Оперштаб.
Также сообщается, что на ИВЛ находятся 258 человек.
"В городе выздоровели еще 1 469 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 469 620", – рассказали в Оперативном штабе.
За сутки в столице от последствий коронавируса умерли 45 человек. У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что возможность введения новых противоэпидемических ограничений и нового локдауна в России в настоящее время не рассматривается. Он пояснил, что вирусологи по-разному оценивают вероятность новой волны коронавируса.
Песков заявил, что введение нового локдауна в России не рассматривается
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