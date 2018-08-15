Специальное приложение планируют разработать для наблюдателей за выборами мэра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы планирует разработать новое приложение для наблюдателей, чтобы они могли оперативно передавать информацию с избирательных участков. Об этом сообщил руководитель общественного штаба, председатель комиссии Общественной палаты столицы по развитию гражданского общества Алексей Венедиктов.

"Сейчас мы работаем с представителями разных программных структур для того, чтобы попытаться получить подобное приложение. Думаю, 22-23 августа у нас пройдут встречи и мы поймем, успеют ли они сделать то, что мы предлагаем", – цитирует Венедиктова Агентство "Москва".

Он отметил, что сейчас ищут технологические решения, чтобы штаб мог получать результаты с каждого участка оперативно. Программисты предлагают различные варианты. Венедиктов уточнил, что приложение, созданное к выборам президента России, недостаточно подходит для такой работы.

Ранее сообщалось, что порядка четырех тысяч наблюдателей обучат для контроля за выборами мэра Москвы. Занятия продолжительностью не более двух часов будут проходить ежедневно. Отдельный тренинг проведут для наблюдателей, которые будут работать на участках за пределами столицы. Им расскажут об особенностях при голосовании на "дачных" избирательных участках.

На выборы мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября, зарегистрированы пять кандидатов: Сергей Собянин, Илья Свиридов от "Справедливой России", Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ и Михаил Балакин от "Союза горожан".