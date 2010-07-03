Появится ли в Москве свой чайна-таун?

В Москве может появиться свой чайна-таун
Китайцев в Москве стало много не только на Красной площади – они обживают и спальные районы. В одном из них уже открылся азиатский рынок. Однако появление чайна-таунов в России остается под сомнением, передает телеканал Москва 24.
Ли Юн уже много лет является владельцем чайного магазина.
"Дегустация? Я говорю: да, пожалуйста, заходите. Я только начал, налил одну чашку, люди выпили, встали, сказали "до свидания" и пошли. Я говорю, так я еще не начал!" – поделился он воспоминаниями.
В Москву Ли Юн приехал в 1993, чтобы учиться. Вместо чая он взял с собой в поезд побольше зубной пасты, потому что слышал о дефиците. Потом неожиданно для самого себя китаец обрусел: даже сыновья называют его Леней.
"Я с ними иногда шучу. Говорю: дети, вы знаете, что вы китайцы? Они на меня смотрят... Ну, мы здесь родились", – смеется он.
В китайских кварталах Лондона и Сан-Франциско живут и работают десятки тысяч выходцев из Поднебесной. У нас тоже есть китайские лавки и рестораны, но они рассыпаны по всему мегаполису.
Один из азиатских рынков находится в районе Люблино. Продавщице хватает словарного запаса, чтобы рассказать о начинке конфет по-пекински.
Тем не менее чайна-тауна в Москве нет по нескольким причинам. Первая из них – культурологическая: китайцы и русские слишком отличаются друг от друга.
"Процент китайских граждан, которые у нас осели и получили гражданство – это ничтожное количество, меньше двух тысяч человек за 18 лет", – подтвердил исполнительный директор Туристической ассоциации Александр Агамов.
Еще одна причина – технологическая. Например, в бизнес-парке в Красногорском районе свои офисы открыли китайские торговые компании. Господин Се Хуа считает, что его соотечественникам, чтобы заработать, уже необязательно объединяться и занимать кварталы на чужбине. Бизнес-партнеров давно находят в интернете.
Хотя в России чайна-таунов нет, в Китае русские деревни есть. Говорят и пишут селяне в основном по-китайски. Но, если верить "Википедии", им удалось сохранить национальное самосознание и православную веру, их деревянные дома похожи на избы, а дети раскрашивают матрешек.
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