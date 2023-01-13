Треть россиян считают, что старый Новый год должен стать праздничным выходным днем

Фото: Агентство Москва/Евгений Самарин

Каждый третий гражданин России (32%) считает, что старый Новый год должен стать официальным выходным днем. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на данные опроса, проведенного исследовательским центром портала SuperJob.ru.

Около 46% опрошенных россиян в возрасте до 34 лет поддержали данную идею. При этом больше половины респондентов (56%), наоборот, отметили, что в объявлении этого дня официальным праздничным выходным нет никакой необходимости.

Затруднился ответить на вопрос каждый восьмой участник опроса (12%).

Исследование сервиса SuperJob.ru было проведено с 9 по 11 января 2023 года. В нем приняли участие 1 600 респондентов из 375 населенных пунктов России.

Ранее в Госдуме предложили зафиксировать 31 декабря в качестве выходного дня. Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что соответствующий законопроект уже внесен. Он предполагает перенос нерабочего праздничного дня с 8 января на 31 декабря.

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