Россиянам рассказали, как правильно воспитывать застенчивого ребенка

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Родителям необходимо учитывать, что застенчивые ребята требуют к себе особого отношения: их нельзя стыдить, а также акцентировать внимание на их стеснительности при других людях. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Наталью Наумову.

"Не нужно говорить: "Ну чего ты стесняешься, иди подойди познакомься, посмотри какая хорошая девочка". В таком режиме разговаривать с застенчивым ребенком не нужно, это только добавит стеснения, и ребенку станет еще сложнее", – заявила Наумова.

Психолог рекомендовала больше подбадривать стеснительных детей и говорить об их смелости. По мнению эксперта, из-за похвалы ребенок почувствует себя более уверенно и самостоятельно решит бороться со своей робостью.

Однако в семьях случаются моменты, когда с проблемой излишней скромности не удается справиться. Обычно это случается тогда, когда родители испытывают стыд за своего ребенка. Если такое происходит, лучше всего будет обратиться за помощью к специалисту.

Ранее Наумова рассказала, что родителям не нужно пугать детей из-за их вредных привычек. При этом очень важно обратить внимание на наличие проблемы. Она рекомендовала не игнорировать подобные сигналы, так как они могут говорить о повышенной тревожности ребенка.



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