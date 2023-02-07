Москвичей предупредили о гололедице и облачной погоде

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Во вторник, 7 февраля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода без осадков и гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 3 до 5 градусов мороза. В области будет холоднее – от 3 до 8 градусов мороза.

Скорость переменного ветра составит 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке в 766 миллиметров ртутного столба.

Ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус ранее предупредил москвичей о резких колебаниях давления. По его словам, в ночь со вторника на среду показатели давления будут на 19–21 миллиметр выше нормы и составят 766–767 миллиметров ртутного столба.

До этого Леус рассказал о переменчивой погоде на неделе в Центральной России. Согласно прогнозам, температура воздуха в течение недели сначала вернется к климатической норме, затем снова слегка потеплеет.

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