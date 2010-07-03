Почти 40 рейсов задержано и отменено в двух столичных аэропортах

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах происходят задержки и отмены рейсов, на данный момент изменения коснулись 38 вылетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Отмечается, что в аэропорту Домодедово перенесли 20 рейсов. Еще 13 самолетов не взлетят вовсе. В Шереметьево зафиксировали перенос 5 вылетов.

При этом, в воздушной гавани Внуково о задержанных и отмененных рейсах не сообщалось.

Ранее рейс Москва – Стамбул экстренно вернулся в аэропорт Внуково. Уточняется, что среди пассажиров пострадавших нет.