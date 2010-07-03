Свыше 40 рейсов задержано и отменено в Москве

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В столичных аэропортах рассказали об отмене более 40 рейсов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Расписания".

По имеющейся информации, во Внуково задержано 4 рейса. Аэропорт Домодедово сообщает о 17 перенесенных вылетах. Еще 15 самолетов отменили.

При этом, в воздушной гавани Шереметьево задержано 6 рейсов.

В аэропортах не комментируют причины изменений в расписании.

Ранее аэропорты Москвы сообщили об отменах и задержках рейсов. Предположительной причиной стали погодные условия.