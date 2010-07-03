Москва 24 покажет оглашение лауреатов Нобелевской премии по физике

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8 октября мы покажем прямую трансляцию оглашения лауреатов Нобелевской премии по физике. Вести трансляцию будет доктор физико-математических наук Алексей Семихатов. Вместе с ним выбор жюри прокомментируют известные российские ученые.

Нобелевская премия – престижная международная премия, ежегодно присуждаемая за выдающиеся научные исследования, вклад в культуру или развитие общества. Изначально, по завещанию Нобеля, предусматривалось выделение средств на награды представителям пяти направлений: "Физика", "Химия", "Физиология и медицина", "Литература", "Содействие установлению мира во всем мире". Однако с 1969 года по инициативе Банка Швеции премию начали присуждать за экономические науки.

Смотрите трансляцию 8 октября в 12:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.