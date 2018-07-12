Выставлена на аукцион часть доходного дома Шелагина на Китай-городе

12 июля, 15:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Часть доходного дома купца Шелагина конца XIX века выставили на городской аукцион, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Здание располагается у станции метро "Китай-город".
Помещения находятся на втором и третьем этажах, а также в подвале доходного дома. Они подключены ко всем инженерным коммуникациям, но нуждаются в ремонте и реставрации. Будущий покупатель должен будет восстановить объект и приспособить под современное пользование. Заявки на участие в торгах можно подать до 17 июля.
Доходный дом Шелагина появился в 1873 году. На первом этаже здания были магазины, а на верхних – квартиры для сдачи в аренду. В первой половине XX века в доме находилась гомеопатическая аптека Фридриха Вагнера.
Ранее на торги выставили каретный сарай московской усадьбы XVIII века у станции метро "Римская". Он входит в ансамбль городской усадьбы Лепехиных на Андроньевской площади. Его также переделают под современное пользование.
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